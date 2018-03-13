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В Сирии 375 человек вернулись в свои дома за сутки
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В Сирии 375 человек вернулись в свои дома за сутки 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 мар — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 375 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 364 человека", — сообщил он.
Евтушенко отметил, что 12 марта российский Центр также обеспечил заход трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. На 19 грузовиках было доставлено 123 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов.
"Представители Центра по примирению за прошедшие сутки организовали проведение благотворительных акций в двух детских дошкольных учреждениях города Хомс. Воспитанникам были переданы детская одежда, а также одеяла. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор", — сообщил он.
По данным начальника Центра, российские военные врачи за сутки помогли 81 человеку, в том числе 15 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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