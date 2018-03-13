В Сирии 375 человек вернулись в свои дома за сутки

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 364 человека", — сообщил он.

Евтушенко отметил, что 12 марта российский Центр также обеспечил заход трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа . На 19 грузовиках было доставлено 123 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов.

"Представители Центра по примирению за прошедшие сутки организовали проведение благотворительных акций в двух детских дошкольных учреждениях города Хомс. Воспитанникам были переданы детская одежда, а также одеяла. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор", — сообщил он.

По данным начальника Центра, российские военные врачи за сутки помогли 81 человеку, в том числе 15 детям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>