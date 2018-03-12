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Сирийская армия приблизилась к полному освобождению Харасты
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Сирийская армия приблизилась к полному освобождению Харасты 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Военнослужащие сирийской армии освободили населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Харасты, расположенному в восьми километрах от Дамаска, сообщают местные СМИ.
Как передает агентство САНА, правительственные войска разделили регион, расположенный на подступах к столице, на северную и южную зоны, для обеспечения безопасного выхода мирного населения через гуманитарные коридоры Джисрейн — Млеха и Эль-Вафидин, передает ТАСС.
Бойцам сирийской армии удалось перекрыть маршруты снабжения бандформирований, держащих оборону в городе Дума и соединиться с войсками, блокированными боевиками на окраине Харасты. Ожидается, что в ближайшее время командование армии Сирии объявит об установлении полного контроля над пригородом.
Бойцы сирийский армии воюют в перерывах между гуманитарными паузами, установленными по инициативе России в Восточной Гуте с 09.00 (10.00 мск) до 14.00 (15.00 мск) по местному времени. В ходе боев в воскресенье им удалось вплотную подойти к позициям противника у поселка Эфтерис и ферм Джисрейн, где террористы удерживают большую группу людей, желающих перейти на сторону правительственных войск.
Напомним, 9 марта тысячи жителей Восточной Гуты вышли с государственными флагами Сирии на митинг в поселении Гизляния, потребовав от боевиков передать контроль над территорией сирийскому правительству, а также выпустить всех желающих на подконтрольную Дамаску территорию.
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