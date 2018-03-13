Иран ждет ответа от Австрии по инциденту в Вене

В ночь на понедельник неизвестный с ножом напал на охрану резиденции иранского посла в Вене. Военнослужащий из охраны выстрелил в злоумышленника, в результате чего тот умер. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

"Мы ждем доклад от правительства Австрии по инциденту", — заявил Касеми, отметив, что МИД Иран находится в постоянном контакте с австрийской стороной.

По словам дипломата, на данный момент личность нападавшего не установлена, также неизвестно, имел ли он австрийские корни или гражданство.

Касеми отметил, что рано говорить о связи между инцидентом у посольства Ирана в Вене и акцией протеста перед иранским посольством в Лондоне. Он подчеркнул, что в отличие от инцидента в Вене личность нападавших на посольство в Лондоне установлена.