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Иран ждет ответа от Австрии по инциденту в Вене
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Иран ждет ответа от Австрии по инциденту в Вене 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иран ждет ответа от правительства Австрии по нападению неизвестного мужчины на охрану резиденции посла Ирана в Вене, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми в интервью РИА Новости.
В ночь на понедельник неизвестный с ножом напал на охрану резиденции иранского посла в Вене. Военнослужащий из охраны выстрелил в злоумышленника, в результате чего тот умер. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.
"Мы ждем доклад от правительства Австрии по инциденту", — заявил Касеми, отметив, что МИД Иран находится в постоянном контакте с австрийской стороной.
По словам дипломата, на данный момент личность нападавшего не установлена, также неизвестно, имел ли он австрийские корни или гражданство.
Касеми отметил, что рано говорить о связи между инцидентом у посольства Ирана в Вене и акцией протеста перед иранским посольством в Лондоне. Он подчеркнул, что в отличие от инцидента в Вене личность нападавших на посольство в Лондоне установлена.
Ранее сообщалось, что британская полиция в пятницу задержала четырех человек за проведение акции протеста на балконе посольства Ирана в Лондоне. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил, что на посольство было совершено нападение. Согласно утверждениям иранских СМИ, он сообщил, что у ворвавшихся в здание посольства были палки и ножи, и они выкрикивали лозунги против иранских официальных лиц. Нарушители, по версии посла, принадлежали к секте так называемых «британских шиитов».
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