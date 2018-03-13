Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах

"Есть некоторые группы талибов, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору. Другими словами, возможно, не все талибы присоединятся сразу. Но в движении «Талибан» есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы", — приводит агентство его слова.