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Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах
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Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах 

ТАСС 13 марта 2018
ТАСС, 13 марта. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о признаках заинтересованности боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в мирных переговорах. Об этом, как сообщило агентство Reuters, он заявил во вторник на борту самолета, незадолго до посадки в Кабуле, куда отправился с необъявленным визитом.
"Есть некоторые группы талибов, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору. Другими словами, возможно, не все талибы присоединятся сразу. Но в движении «Талибан» есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы", — приводит агентство его слова.
В конце февраля президент Афганистана Ашраф Гани на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» заявил, что власти страны выступают за мирный диалог с талибами, предложив «переговоры без каких-либо условий». Глава государства также заявил о готовности афганских властей признать «Талибан» политической группой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.
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