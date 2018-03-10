«Не так, как Россия»: Турция пригрозила США

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Турция пообещала ответить на возможные санкции США «не так, как Россия» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Reuters
Турция готова дать ответ на возможные санкции США, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.
В ответ на вопрос журналиста, как Турция собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: "Если они (США) хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны".
"Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: " Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет", — добавил он.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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