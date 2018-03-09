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Гуманитарный конвой вернулся из Восточный Гуты
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Гуманитарный конвой вернулся из Восточный Гуты к пункту пропуска 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин.
«Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин», — приводит газета «Известия» его слова.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункт пропуска в Мухайям Аль-Вафедин из зенитных установок.
9 марта в Восточную Гуту прибыл гумконвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций.
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