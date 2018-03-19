Центр по примирению сообщил о готовящейся в Сирии химической провокации

ХМЕЙМИМ ( Сирия ), 19 мар — РИА Новости . Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о том, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко

"Вечером 19 марта на «горячую линию» российского Центра примирения поступила информация от жителя района Аль-Ванар (Восточная Гута) о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ", — сказал он.

По словам звонившего, боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" * (запрещена в РФ ) на крыше одного из зданий установили и опробовали днем действие переделанной из промышленного обогревателя турбины, рядом с которой находились герметично закрытые емкости с отравляющими веществами.

"Террористы, по мнению обратившегося в российский Центр примирения, могут использовать данные приготовления для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах, что приведет к большому числу пострадавших среди местных жителей. В дальнейшем массовое отравление мирных жителей будет использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан", — утверждает Евтушенко.

ЦПВС довел эти сведения до представителей сирийских властей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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