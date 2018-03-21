СМИ: боевики будут выведены из города Хараста под Дамаском на север Сирии

ТАСС , 21 марта. Вооруженная группировка «Ахрар аш-Шам» заявила в понедельник о готовности вывести свои формирования из сирийского города Хараста в Восточной Гуте. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, командование сирийской армии три дня назад предъявило ультиматум боевикам. В ответ «Ахрар аш-Шам» согласилась капитулировать в обмен на предоставление ее отрядам безопасного прохода с оружием в провинцию Идлиб на севере Сирии , которая находится под контролем бандформирований.

По условиям соглашения, вместе с боевиками в Идлиб проследуют их родственники. А те, кто останется в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям для прохождения проверки в правоохранительных органах

О сроках начала вывода боевиков из пригорода Дамаска сведений нет, однако известно, что первыми его покинут раненые бойцы и мирные жители, которые нуждаются в медицинской помощи.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин ранее сообщил, что для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте открыт третий гуманитарный коридор. По его сведениям, им воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению были выведены больше 80 тыс. человек.