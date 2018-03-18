Сирийские военные выводят мирных граждан из освобожденных поселений в Гуте

ДАМАСК , 18 мар — РИА Новости . Правительственные войска САР обеспечивают вывод мирных граждан из освобожденных поселений Сакба и Кафр-Батна в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В субботу вечером армия освободила поселения Сакба и Кафр-Батна, оставшиеся в живых боевики бежали в направлении Эйн-Терма и Ирбина.

"Наши военнослужащие обеспечивают вывод жителей Сакбы и Кафр-Батна после их освобождения. Зачистка освобожденных территорий продолжается", — рассказал собеседник агентства.

Согласно последнему заявлению командования сирийской армии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули почти 50 тысяч человек.