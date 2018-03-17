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Сирийские военные погасили огневые позиции боевиков в Восточной Гуте
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Сирийские военные погасили огневые позиции боевиков в Восточной Гуте 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте вели огонь из стрелкового оружия по гуманитарному коридору в поселении Хаммурия, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу, по данным военных, через поселение Хаммурия вышли около 30 тысяч человек. Граждане семьями с минимальным количеством личных вещей практически под обстрелом выходили к сирийской армии в безопасную зону, где им оказывали медицинскую помощь и обеспечивали питьевой водой.
"Бойцы из числа штурмовых отрядов сирийской арабской армии сегодня уничтожали огневые позиции боевиков, откуда велся огонь по коридору. Они (боевики) таким образом пытаются запугать людей, что бы они не выходили, возложив вину на армию", — рассказал РИА Новости сирийский офицер с места событий.
Военнослужащие сирийской армии оказывали всю помощь гражданам, выходившим с территорий, захваченных террористами, и обеспечили безопасность коридора на контролируемой ими территории.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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