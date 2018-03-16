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Сирийская армия освободила около 70% Восточной Гуты
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Сирийская армия освободила около 70% Восточной Гуты 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 16 мар — РИА Новости. Правительственные войска Сирии освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты под Дамаском, говорится в заявлении командования сирийской армии.
"Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень… всего 70% территории из захваченной террористическими группировками", — сообщается в заявлении.
В коммюнике также написано, что армии удалось обеспечить выход нескольких тысяч мирных граждан через два гуманитарных коридора.
"Командование армии призывает жителей уйти от террористов через гуманитарные коридоры и подтверждает свое намерение продолжить исполнять национальный и конституционный долг — защищать родину, пока мир и безопасность не восстановятся на всей территории Сирии", — написано в документе.
Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
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