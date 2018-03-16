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Россия призвала США размежевать сирийскую оппозицию и террористов
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Россия призвала США размежевать сирийскую оппозицию и террористов 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, собравшиеся в Астане не одобряют тех, кто взял курс на раздел Сирии, стремясь, чтобы «на месте Сирии появились мелкие княжества».
"Надеюсь, что и международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США осознает, что надо не выгораживать террористов в Восточной Гуте, а бороться с терроризмом, в том числе с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ — Прим. «РГ»). Еще раз подчеркиваем необходимость размежевать светскую оппозицию и террористов из «Джебхат ан-Нусры» и других подобных группировок, о чем неоднократно говорилось ранее", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Также Лавров отметил вклад казахской стороны в сирийское урегулирование. По его словам, предоставленная властями Казахстана площадка позволила добиться существенного прогресса в деле сирийского урегулирования, включая создание зон деэскалации, освобождение пленных, доставку гуманитарной помощи, разминирование другие аспекты.
На встрече будет обсуждаться ситуация в Сирии в свете текущей ситуации, с учетом наступления правительственных войск в пригороде Дамаска — Восточной Гуте и положения в других провинциях страны, где продолжаются боевые действия. По итогам встречи планируется принятие документа, в котором будут обозначены направления развития астанинского процесса.
Встреча проводится без участия наблюдателей и представителей сирийских сил, как правительственных, так и оппозиционных. Ранее предполагалось, что в казахскую столицу прибудет спецпосланник по Сирии генсека ООН Стаффан де Мистура, однако он не смог приехать по причине здоровья. Поэтому в Астану прилетел его заместитель Рамзи Изеддин Рамзи.
Нынешняя встреча по сирийскому урегулированию в Астане — восьмая по счету. Предполагается, что она предварит саммит России, Ирана и Турции.
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