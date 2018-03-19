Асад проехался на своем автомобиле по освобожденным районам Восточной Гуты

В серии опубликованных агентством и пресс-службой роликов Асад в солнечных очках лично управляет автомобилем Honda. В довольно плотном потоке машин в Дамаске президенту никто особо не уступает дорогу, но Асад почти не реагирует на это и ведет монолог об успехах сирийской армии.

"Мы заедем в Гуту с востока с поселения Нашабия и до Джисрейна. В Джисрейн были сильные бои, возможно одни из самых сильных сражений за последние недели", — говорит сирийский президент.

"Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские, и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит", — говорит Асад, проезжая по площади Омейядов в сторону автострады Маззе.

Пейзажи во время поездки сменяются от густо заселенных кварталов Дамаска до цветущих садов Гуты. При въезде в населенный пункт Нашабия взору предстают разрушенные дома, от многих из которых остались только стены. Навстречу Асаду едут мотоциклы и авто.

Асад подчеркивает, что Гута крайне важна для сирийского народа как в политическом и экономическом смысле, так и в духовном плане.

Президент САР затронул и тему антисирийской пропаганды. По его словам, западные страны-покровители оппозиции пытались разыграть «карту» опасности для мирных жителей. Но когда западные страны увидели, что сирийцы эвакуируются из Восточной Гуты и переходят на территорию, подконтрольную правительству, то не смогли больше задействовать эту «карту», говорит Асад.

Асад рассказал, что боевики стремились задушить Дамаск и всю Сирию, лишив «кислорода» из Восточной Гуты. «У нас есть поколение детей, которое пять лет жило под гнетом и идеями тиранов, в условиях невежества, схожего со средневековым. Целое поколение не умеет читать… перед нами стоит вызов — обучить это поколение», — заявил Асад.

Как сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии в воскресенье, свыше 73 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута за время гуманитарных пауз. Так, более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту в воскресенье через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия. В понедельник больше 6 тысяч человек вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор, процесс продолжается.

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