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Эрдоган раскритиковал НАТО
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Эрдоган раскритиковал НАТО за отсутствие поддержки Анкары в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Pool Photo
Президент Турции Тайип Эрдоган подверг жесткой критике позицию НАТО по Сирии в связи с тем, что альянс не оказывает поддержку Анкаре в ходе операции в сирийском Африне.
"Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?… Когда же НАТО проявит себя? Как долго мне придется выступать с подобными призывами?" — сказал Эрдоган, выступая в провинции Болу. Его цитирует агентство Anadolu.
Он добавил, что Анкара не может быть безучастной к происходящему в Сирии с учетом того, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 километр.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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