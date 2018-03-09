Боевики обстреляли пункт пропуска в Сирии из зенитных орудий

"Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Эль-Вафидин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Жертв и пострадавших удалось избежать", — сказал Золотухин.

Боевики обстреляли пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин из зенитных орудий, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.