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Боевики обстреляли пункт пропуска в Сирии из зенитных орудий
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Боевики обстреляли пункт пропуска Эль-Вафидин в Сирии из зенитных орудий 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Reuters
Боевики обстреляли пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин из зенитных орудий, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Эль-Вафидин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Жертв и пострадавших удалось избежать", — сказал Золотухин.
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