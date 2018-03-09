Мирные жители Восточной Гуты собрались у нового пункта пропуска

«Сирийскими властями на юге Восточной Гуты открыт дополнительный пункт пропуска в направлении Джисрейн — Млеха. В прилегающих к нему районах фиксируется большое скопление мирных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации», — передает его слова РИА «Новости». Сирийские власти открыли на юге Восточной Гуты дополнительный пункт пропуска, в прилегающих к нему районах фиксируют большое скопление мирных жителей, которые хотят покинуть зону деэскалации, заявил представитель центра по примирению генерал-майор Владимир Золотухин

При этом Золотухин заявил, что боевики не дают населению возможности покинуть район, обстреливая их вблизи оборудованных пунктов пропуска в том числе во время гуманитарных пауз. Известно о погибших и раненых, число которых не удается установить из-за непрекращающегося огня.

Также Золотухин заявил, что боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов.

Золотухин отметил, что на горячую линию Центра примирения поступают сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. Жители ежедневно собираются на стихийные акции протеста, требуя от боевиков дать им возможность покинуть анклав.

«Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район», — отметил Золотухин. Ранее Золотухин также сообщил, что конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций достиг района Восточная Гута и начал разгрузку. По завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты.

8 марта в Восточной Гуте боевики обстреляли из минометов колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Погиб в том числе один журналист.