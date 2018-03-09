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До Восточной Гуты доехали 15 автомобилей гумконвоя
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До Восточной Гуты доехали 15 автомобилей гумконвоя 

ТВ Центр 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций достиг района Восточная Гута, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", — приводит его слова "Интерфакс".
Также по завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут приехать жители Восточной Гуты.
"Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", — отметил Золотухин.
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