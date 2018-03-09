До Восточной Гуты доехали 15 автомобилей гумконвоя

"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", — приводит его слова "Интерфакс". Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций достиг района Восточная Гута, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин

Также по завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут приехать жители Восточной Гуты.