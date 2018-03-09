СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до девяти человек

Ранее представитель МВД Наджиб Даниш сообщил о семи жертвах и семи пострадавших в результате взрыва.

Как сообщил телеканал со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Насрата Рахими, среди погибших один военнослужащий, остальные — мирные жители.

По данным СМИ, взрыв произошел в пятницу в 11.30 (10.00 мск) в районе Кабула , где проживают хазарейцы, исповедующие ислам шиитского толка. Взрыв устроил террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ ).

*Террористическая группировка, запрещенная в России.