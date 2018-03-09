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Число жертв взрыва в Кабуле возросло
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СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до девяти человек 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Newsru.com
Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до девяти человек, еще 18 получили ранения, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.
Ранее представитель МВД Наджиб Даниш сообщил о семи жертвах и семи пострадавших в результате взрыва.
Как сообщил телеканал со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Насрата Рахими, среди погибших один военнослужащий, остальные — мирные жители.
По данным СМИ, взрыв произошел в пятницу в 11.30 (10.00 мск) в районе Кабула, где проживают хазарейцы, исповедующие ислам шиитского толка. Взрыв устроил террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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