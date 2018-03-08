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Турция проведет еще одну военную операцию на чужой земле
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Турция задумала провести еще одну военную операцию на чужой земле 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Турецкие и иракские власти проведут совместную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает CNN Turk.
По словам Чавушоглу, иракские власти хотят начать операцию после парламентских выборов 12 мая.
«Правительство Ирака хочет очистить страну от террористических организаций», — прокомментировал решение турецкий министр.
В настоящий момент Анкара проводит военную операцию против курдов под названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Ранее турецкие вооруженные силы и сирийская оппозиция заняли город Раджо в Африне.
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