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В Афганистане при ударе БПЛА убит сын главаря талибов
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В Афганистане при ударе беспилотника убит сын одного из главарей талибов* 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: AP Photo / Mirwais Khan
Не менее 20 боевиков, в том числе сын одного из лидеров талибов* Мулы Фазлуллы, были ликвидированы в результате удара американского беспилотника в Афганистане, передает агентство Пажвак.
По данным агентства, удар был нанесен в провинции Кунар на востоке страны в среду. В результате удара 20 боевиков были уничтожены, шесть ранены.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористические группировки "Талибан" и "Исламское государство" (ИГ) запрещены в России.
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