Стало известно, когда закончится операция Турции в Африне

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СМИ: глава МИД Турции заявил, что ее операция в сирийском Африне завершится к маю 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что операция ВС республики "Оливковая ветвь" в сирийском Африне завершится к маю. Заявление Чавушоглу передал телеканал Haber Türk.
По его данным, глава МИД также заявил о том, что Анкара может провести совместную с Багдадом операцию на границе Турции и Ирака после майских выборов в Ираке.
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