Стало известно, когда закончится операция Турции в Африне

СМИ: глава МИД Турции заявил, что ее операция в сирийском Африне завершится к маю

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что операция ВС республики "Оливковая ветвь" в сирийском Африне завершится к маю. Заявление Чавушоглу передал телеканал Haber Türk. По его данным, глава МИД также заявил о том, что Анкара может провести совместную с Багдадом операцию на границе Турции и Ирака после майских выборов в Ираке.