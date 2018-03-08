Ещё
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг окраины Донецка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"18.55 (мск) — ВСУ открыли огонь по направлению Вент. Ствол — населенный пункт Спартак, выпущено три мины калибром 82 мм", — сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Лавров: Россия надеется, что террористов в Гуте перестанут выгораживать Комиссия стран "шестерки" и Ирана приветствовала соблюдение Тегераном СВПД МККК готов оказать помощь при гуманитарной эвакуации из Восточной Гуты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля528
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»234
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России485
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение