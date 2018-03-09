Сестре бывшего главаря ИГ* вынесли смертный приговор

В Ираке вынесен смертный приговор сестре бывшего главаря ИГ

Аль-Багдади в 2006-2010 годах возглавлял иракскую ячейку «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которая затем переродилась в ИГ. Он был убит в результате американского авиаудара в 2010 году и его преемником стал нынешний главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади

Установлено, что сестра аль-Багдади состояла в террористических группировках, в чем она призналась. Женщина отвечала за логистику в террористической организации и финансировала боевиков. Ее муж, также террорист, ранее также был приговорен к казни.