Ещё
Сестре бывшего главаря ИГ* вынесли смертный приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ираке вынесен смертный приговор сестре бывшего главаря ИГ 

BFM.RU 9 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Суд Ирака вынес смертный приговор сестре бывшего главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке Абу Умара аль-Багдади, сообщает РИА Новости.
Аль-Багдади в 2006-2010 годах возглавлял иракскую ячейку «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которая затем переродилась в ИГ. Он был убит в результате американского авиаудара в 2010 году и его преемником стал нынешний главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.
Установлено, что сестра аль-Багдади состояла в террористических группировках, в чем она призналась. Женщина отвечала за логистику в террористической организации и финансировала боевиков. Ее муж, также террорист, ранее также был приговорен к казни.
BFM.RU: последние новости
К участию в ICO Telegram допустят не всех Россия ускорит поставки С-400 в Турцию по просьбе Анкары Обзор инопрессы. Россия успешно испытала «Кинжал»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России181
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям165
Атомные подлодки РФ дошли до США123
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео337
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение