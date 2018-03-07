Российские и киргизские военные на полигоне Балыкчи отработают тактику борьбы с боевиками 

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Учения подразделений Вооруженных сил России и Киргизии стартовали в среду на полигоне Балыкчи в Иссык-Кульской области республики, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
"От российской стороны в практических действиях принимает участие ротная тактическая группа горнострелковой бригады Центрального военного округа, переброшенная в Киргизию из Республики Тыва. На российской авиабазе Кант развернут совместный пункт управления, где организована работа оперативных групп Генштаба Вооруженных сил Киргизии и штаба Центрального военного округа", — сказал он.
Более 500 военных двух армий отработают тактику борьбы с незаконными вооруженными формированиями при поддержке авиации. За ходом маневров наблюдает командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
В среду в Бишкеке состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиева и Лапина, в ходе которой они обсудили международную обстановку в Центральноазиатском регионе и вопросы сотрудничества.