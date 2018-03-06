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«Аль-Джазиру» призвали зарегистрировать иноагентом
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Конгрессмены призвали зарегистрировать телеканал «Аль-Джазира» иноагентом 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AP Photo / Hamid Jalaudin
Группа американских конгрессменов обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом вынудить катарский телеканал "Аль-Джазира" зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщает издание Politico.
В письме, адресованном генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, члены американского конгресса заявили, что "Аль-Джазира"* служит рупором катарских внешнеполитических взглядов. Именно поэтому этот телеканал должен быть квалифицирован как организация, "подконтрольная государству", считают они.
"Мы считаем тревожным, что контент этого телеканала зачастую напрямую подрывает американские интересы, представляя в положительном свете иностранные организации, которые считаются Госдепом США террористическими, в том числе ХАМАС, Хезболлах, палестинский "Исламский джихад" и "Джебхат Ан-Нусра"*, которая является ответвлением "Аль-Каиды"* в Сирии", — цитирует издание послание конгрессменов.
В Минюсте США заявили изданию, что знают о послании конгрессменов, однако от дальнейших комментариев по этой теме отказались.
Ранее министерство юстиции США внесло в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года RT America, американскую компанию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США, а также компанию RIA Global, производящую контент для агентства Sputnik. Многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская Би-би-си, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что из-за заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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