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РФ гарантирует боевикам безопасный выход из Восточной Гуты
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МО: РФ по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты и призывает прекратить насилие. Об этом заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майора Юрий Евтушенко.
"Наши гарантии безопасности относительно выхода вас и ваших семей остаются в силе. Необходимый транспорт и охрана по всему маршруту движения будут обеспечены", — сказал он.
Генерал подчеркнул, что Россия "призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту".
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