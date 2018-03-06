РФ гарантирует боевикам безопасный выход из Восточной Гуты

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РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии

МО РФ начало на своем сайте прямую трансляцию из гуманитарного коридора из Восточной Гуты

Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Турции координацию в ООН и ОБСЕ