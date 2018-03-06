РФ гарантирует боевикам безопасный выход из Восточной Гуты

Россия по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты и призывает прекратить насилие. Об этом заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майора Юрий Евтушенко.
"Наши гарантии безопасности относительно выхода вас и ваших семей остаются в силе. Необходимый транспорт и охрана по всему маршруту движения будут обеспечены", — сказал он.
Генерал подчеркнул, что Россия "призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту".