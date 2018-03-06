Больше трети россиян не знают, что Россиия делает в Сирии

При этом многие люди плохо представляют себе цели, которые преследует Россия в рамках сирийской кампании. Самым популярным вариантом ответа на вопрос о том, зачем российские военные воюют в Сирии, стал «затрудняют ответить»: его дали 37% опрошенных.

Но при этом ровно половина населения поддерживает участие России в сирийском конфликте. Против военных действий в Сирии выступают 27% россиян.

Игра в информационные классики

Эти цифры, с одной стороны, очень похожи на правду; но с другой, они показывают, что во внутренней пропаганде имеются серьезные недоработки, анализирует координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков

«Нас — то есть журналистов и политологов — удивляет: как это может быть, что почти 37 процентов населения не понимает, за что воюют наши парни в Сирии, но при этом половина населения присутствие российских войск в этой стране поддерживает? Как одно может сочетаться с другим, удивляемся мы», — сказал он «Ридусу»

А удивляемся мы зря, потому что будучи профессионалами, журналисты и политологи и прочие члены «информационного класса» подсознательно считают, что и все население России так же хорошо осведомлено о внешнеполитической повестке, как они сами. А это — большое заблуждение, указывает политолог.

«Даже на семинарах в нашем институте, когда я задаю вопросы студентам по тем или иным вопросам внешней политики, лишь процентов десять-двадцать могут ответить, какова по ним позиция России. А ведь это — люди, сознательно интересующиеся политикой! Что же вы хотите от населения, для которого Сирия — это дальше, чем Луна: Луну хотя бы они видят, в отличие от Сирии!», — говорит он.

Едут по полю герои

Кроме того, поддерживать какие-то шаги властей и понимать, зачем они предпринимаются — совсем не одно и то же. Есть такие российские универсальные формулировки «начальству виднее» и «кто мы такие, чтобы решать».

«Поэтому для меня результаты опроса ФОМа выглядят даже неожиданно высокими. Хотя, конечно, они показывают, что профессиональному сообществу пропагандистов еще есть над чем работать и без дела они пока не останутся. Пропаганда государственной политики должна вестись еще активнее, вовлекая ту половину россиян, кто политикой не интересуется», — предполагает эксперт.

Это еще потому важно, что в информационном поле активно работают не только пропагандисты, продвигающие официальную политику руководства страны, но и не менее профессиональные «контрпропагандисты», эту политику пытающиеся дискредитировать, в том числе политику Москвы в Сирии, предупреждает политолог.

«Например, официально объявляется, что горячая фаза конфликта в Сирии завершена — часть СМИ и политологов подают это как «окончание войны». Объявляется, что контингент российских войск в Сирии сокращается — это подается как «вывод войск». И так далее. А ведь это разные вещи. Но какая-то часть аудитории воспринимают эти искаженные трактовки и, что несомненно дискредитирует действия властей в их глазах. Это информационная война, что вы хотите», — заключает Егорченков.