Эр-Рияд и Каир поддержат друг друга в конфликтах

Заявление: Эр-Рияд и Каир поддержат друг друга в региональных конфликтах

Египет и "Обе стороны договорились противодействовать совместно террористической угрозе и экстремизму… заявили о необходимости полного искоренения терроризма, всех без исключения террористических группировок, а также о намерении противостоять всем, кто терроризм поддерживает и укрывает", — говорится в декларации. Саудовская Аравия договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с международном терроризмом, а также заявили о полной поддержке друг друга в региональных конфликтах, говорится в совместной декларации по итогам визита саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Египет.

При этом Саудовская Аравия заявила о полной поддержке масштабной антитеррористической операции "Синай-2018", которую проводит Египет на севере и в центральной части Синайского полуострова.

Кроме того, Саудовская Аравия отметила, что "признает за Египтом права на использование вод Нила — "кровеносной системы" египетского народа, потребовав от других государств учитывать это и не угрожать безопасности Египта". Заявление прозвучало на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах по строительству плотины "Возрождение" в расположенной выше по течению Эфиопии , что может негативно сказаться на стоке нильских вод.

В свою очередь Египет заявил о безоговорочной поддержке Саудовской Аравии в ключевом для этой страны конфликте в соседнем Йемене , где Эр-Рияд возглавляет арабскую коалицию, поддерживающую международно признанные власти. В частности, египетская сторона осудила запуск баллистических ракет по саудовской территории йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", в поддержке которых арабские страны обвиняют Иран . "Египет полностью солидарен с Саудовской Аравией перед лицом любых угроз ее безопасности", — говорится в документе.

Каир и Эр-Рияд также договорились совместно противостоять "вмешательству Ирана во внутренние дела арабских стран". "Безопасность в регионе будет достигнута, только когда прекратятся любые вмешательства во внутренние дела арабских государств", — говорится в совместной декларации.

Ранее сообщалось, что Египет и Саудовская Аравия договорились об осуществлении ряда совместных экономических проектов. В частности, принято решение о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом в 16 миллиардов долларов для привлечения саудовских капиталовложений в проекты на египетской территории.

Совместная декларация была опубликована по итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Египет, который стал первым пунктом его международного турне.