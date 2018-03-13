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В Минобороны отчитались о ситуации в Восточной Гуте
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В Минобороны отчитались о ситуации в Восточной Гуте 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 мар — РИА Новости. Обстановка в Сирии нормализуется, но радикальные группировки в Восточной Гуте нарушают режим прекращения огня, провоцируют правительственные войска на ответные действия, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни". Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения данного режима в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа", — сообщил он.
Он также отметил, что в Сирии наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие здесь радикальные группировки «нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия», подчеркнул Евтушенко.
"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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