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Армения разорвала дипломатические отношения с Турцией
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Армения разорвала дипломатические отношения с Турцией 

Российская Газета 1 марта 2018
По словам Саргсяна, Турция грубо нарушила взятые на себя обязательства, и отказалась ратифицировать подписанные 10 октября 2009 года в Цюрихе протоколы.
"Прошу министра иностранных дел проинформировать Турцию о нашем решении, после чего ни одно обязательство, которое мы взяли на себя в соответствии с протоколами, не будет иметь для нас юридической силы", — заявил Саргсян. Страны-посредники, чьи представители присутствовали при подписании протоколов (Россия, США, Франция, Швейцария и Евросоюз), как утверждает армянский президент, уже поставлены в известность о его решении.
При этом Саргсян убежден, что «мир убедился, что препятствием на пути нормализации отношений является позиция Анкары». Однако он подчеркнул, что нормализация армяно-турецких отношений отвечает интересам обоих народов, и " Ереван будет готов к установлению отношений с Турцией, если последняя также осознает эту необходимость".
"Если завтра-послезавтра будут предложения, то мы готовы выслушать их и обсудить. А пока продолжим развиваться так, как развивались до сих пор, не имея дипломатических отношений с Турцией", — пояснил Саргсян.
"Цюрихские протоколы" состоят из двух частей: протокола об установлении дипломатических отношении, и протокола о развитии двусторонних отношений. Так, документами, помимо прочего, предусматривалось начало диалога и создания совместной комиссии из не ангажированных историков для изучения темы геноцида армян 1915 года. Протоколы вызвали негативную реакцию армянской оппозиции — их смутил пункт о взаимном признании границ и уважении целостности государств, также против протоколов выступил официальный Баку — азербайджанскую сторону насторожило отсутствие в документе упоминания об урегулировании конфликте в Карабахе. Однако, подписание протоколов поддержал Вашингтон, и персонально Хиллари Клинтон, возглавлявшая тогда Государственный департамент.
Впрочем, парламенты Армении и Турции так и не смогли ратифицировать подписанные документы, а три года назад Серж Саргсян отозвал протоколы из Национального собрания Армении.
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