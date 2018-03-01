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Шойгу рассказал о боевых испытаниях Су-57 в Сирии
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Шойгу рассказал о боевых испытаниях Су-57 в Сирии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Минобороны РФ
Истребители пятого поколения Су-57 действительно находились в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.
«Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад», — сказал он.
По словам Шойгу, в Сирии побывали два таких истребителя. «Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — добавил министр.
Как передает «Интерфакс», глава Минобороны выразил надежду, что Су-57 станет «еще одним сюрпризом для наших коллег».
О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.
Су-57 пока не производятся серийно и только в декабре-январе начали полеты с новым двигателем и вооружением, а в феврале началась их опытно-боевая эксплуатация. В Минпромторге полагают, что летные испытания истребителя с новым силовым агрегатом продлятся около трех лет. Контракт на поставку военным этих самолетов пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в 2018 году, а в установочную партию войдет эскадрилья из 12 машин.
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