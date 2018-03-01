Шойгу рассказал о боевых испытаниях Су-57 в Сирии

«Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад», — сказал он. Истребители пятого поколения Су-57 действительно находились в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу . Его цитирует ТАСС

По словам Шойгу, в Сирии побывали два таких истребителя. «Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — добавил министр.

Как передает «Интерфакс», глава Минобороны выразил надежду, что Су-57 станет «еще одним сюрпризом для наших коллег».

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.