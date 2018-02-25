Ещё
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
ТАСС
25 февраля 2018
Фото:
Reuters
Комментарии
7
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в
Сирии
.
Политики отметили важность продолжения общих усилий для скорейшей имплементации резолюции
СБ ООН
по Сирии.
ТАСС: последние новости
Президент МККК призвал прекратить продажу оружия воюющим сторонам в Сирии
СМИ: сирийские войска отразили атаки бандформирований в провинциях Хама и Хомс
Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Турции координацию в ООН и ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму
204
Мясорубка в Гудаури
32
Умер Александр Павловский
3
В ООН сорвали выступление России
219
Третья мировая война наступила для Климкина
104
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире
Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода
Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика
Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия
Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение