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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии.
Политики отметили важность продолжения общих усилий для скорейшей имплементации резолюции СБ ООН по Сирии.
ТАСС: последние новости
Президент МККК призвал прекратить продажу оружия воюющим сторонам в Сирии СМИ: сирийские войска отразили атаки бандформирований в провинциях Хама и Хомс Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Турции координацию в ООН и ОБСЕ
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