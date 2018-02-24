СБ ООН установил 30-дневное перемирия в Сирии

СБ ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного перемирия в Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию.

В принятой резолюции СБ ООН потребовал, чтобы "все стороны без промедления прекратили боевые действия" и обязались соблюдать "гуманитарную паузу в течение по меньшей мере 30 дней на всей территории Сирии". Это, подчеркивается в документе, создаст условия для "немедленной доставки гуманитарной помощи" населению, а также "эвакуации тяжело больных и раненых".