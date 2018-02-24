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СБ ООН установил 30-дневное перемирия в Сирии
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СБ ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного перемирия в Сирии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Совет Безопасности (СБ) ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию.
В принятой резолюции СБ ООН потребовал, чтобы "все стороны без промедления прекратили боевые действия" и обязались соблюдать "гуманитарную паузу в течение по меньшей мере 30 дней на всей территории Сирии". Это, подчеркивается в документе, создаст условия для "немедленной доставки гуманитарной помощи" населению, а также "эвакуации тяжело больных и раненых".
Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.
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