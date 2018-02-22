Меркель призвала РФ прекратить «резню» в Сирии

Меркель призвала Россию прекратить «резню» в Сирии

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой резне», — заявила Меркель, выступая с заявлением в германском бундестаге, передает DW. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне боев в Восточной Гуте близ Дамаска призвала правительственную армию Сирии, а также ее союзников Россию и Иран положить конец «резне».

По ее словам, страны ЕС должны ясно осудить убийство мирных жителей в Восточной Гуте.

«То, что мы в настоящий момент видим — ужасающие события в Сирии, борьба режима не против террористов, а против собственного народа, убийство детей, разрушение больниц — все это расправа, которую необходимо осудить», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что ее слова адресованы не только президенту Сирии Башару Асаду , но и его союзникам — России и Ирану. По ее словам, что страны Европы должны выступить единым фронтом, чтобы положить конец кровопролитию в Восточной Гуте.

«Просто возмутительно, что в этой ситуации она не проронила ни единого слова об агрессии Турции с северной части Сирии. Там ведется война в нарушение норм международного права, и она ничего об этом не говорит! Нельзя же занимать в такой ситуации одностороннюю позицию», — заявил глава фракции Левой партии Дитмар Барч. Некоторые партии бундестага раскритиковали Меркель за то, что она ничего не сказала о военной операции Турции, которая проводится в сирийском Африне.

Напомним, в Восточной Гуте при содействии стран-гарантов — России, Турции и Ирана — создана зона деэскалации.

Во вторник США призвали Асада к «немедленному» перемирию в Восточной Гуте. Тогда же российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвергся массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. Перед этим появилась информация о том, что истребитель Су-34 и штурмовик Су-24М ВКС России были замечены в небе над Восточной Гутой, где ведется операция сирийской армии против боевиков.