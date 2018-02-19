Палестина хочет, чтобы Россия была ее «мостом»

"Мы хотим, чтобы Россия была мостом со всем миром, не только с США. Россия всегда была партнером и другом, всегда хотела решать проблемы Ближнего Востока. Мы видим и признаем ее роль в Сирии и потери, которые она несет, чтобы спасти Сирию от гражданской войны и от раскола. Ценим ту ответственность, которую она берет на себя", — заявил Шаат в интервью газете "Коммерсант".

Палестина хочет, чтобы Россия была "мостом" со всем миром, в том числе с США, заявил советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.