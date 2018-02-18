Главные события ночи с 17 на 18 февраля

Удар авиации Израиля, происшествие в Венесуэле и заявление Белого дома США

В венесуэльском штате Боливар, по неустановленным причинам, упал небольшой самолет. После происшествия погиб один человек. На месте крушения произошел сильный пожар.