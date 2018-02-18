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Главные события ночи с 17 на 18 февраля
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Главные события ночи с 17 на 18 февраля 

Вечерняя Москва 18 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Удар авиации Израиля, происшествие в Венесуэле и заявление Белого дома США.
Армия обороны Израиля поразила шесть принадлежащих исламистскому движению ХАМАС объектов. По предварительным данным, удары наносились по объектам движения на территории сектора Газа.
В венесуэльском штате Боливар, по неустановленным причинам, упал небольшой самолет. После происшествия погиб один человек. На месте крушения произошел сильный пожар.
Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Они во время переговоров на полях Мюнхенской обсудили безопасность в регионе, затронув дальнейшее сотрудничество.
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