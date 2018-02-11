Берлин решил быть посредником между курдами и Багдадом

«Это будет другой мандат, в котором будет соблюден новый баланс между Багдадом и Эрбилем», — приводит ее слова Deutsche Welle. Бундесвер намерен посредничать в конфликте между Ираком и курдами на севере страны, а также будет поддерживать обе стороны в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» , заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она заявила во время посещения немецкой базы возле Эрбиля — центра курдской автономии в Ираке.

Она добавила, что Германия будет посредничать в конфликте между Багдадом и курдами на севере Ирака. Причем, указала фон дер Ляйен, и Багдад, и Эрбиль возлагают на немецкую миссию большие надежды.

Новая миссия, отметила она, будет консультировать иракские министерства при проведении реформ, в сферах медицинской помощи и логистики.

В середине октября 2017 года иракские силовики начали операцию против пешмерга. Армия Ирака без боя взяла Киркук.

Боевые действия начались вскоре после того, как в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости.