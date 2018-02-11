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Берлин решил быть посредником между курдами и Багдадом
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Берлин решил быть посредником между курдами и Багдадом 

Деловая газета «Взгляд» 11 февраля 2018
Фото: Sputnik / Hikmet Durgun
Бундесвер намерен посредничать в конфликте между Ираком и курдами на севере страны, а также будет поддерживать обе стороны в борьбе против террористической группировки «Исламское государство», заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
«Это будет другой мандат, в котором будет соблюден новый баланс между Багдадом и Эрбилем», — приводит ее слова Deutsche Welle.
Об этом она заявила во время посещения немецкой базы возле Эрбиля — центра курдской автономии в Ираке.
Она добавила, что Германия будет посредничать в конфликте между Багдадом и курдами на севере Ирака. Причем, указала фон дер Ляйен, и Багдад, и Эрбиль возлагают на немецкую миссию большие надежды.
Новая миссия, отметила она, будет консультировать иракские министерства при проведении реформ, в сферах медицинской помощи и логистики.
В середине октября 2017 года иракские силовики начали операцию против пешмерга. Армия Ирака без боя взяла Киркук.
Боевые действия начались вскоре после того, как в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости.
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