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США прокомментировали разрушение российского моста
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Пентагон открестился от намеренного разрушения российского моста в Сирии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: AFP 2018
В США заявили, что непричастны к разрушению автомобильного разборного моста через реку Евфрат в Сирии, построенного российскими военными. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в пятницу, 9 февраля.
>> "Это США". Разрушен возведенный Россией мост в Сирии
«Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил он.
Ранее газета «Красная звезда», официальный печатный орган Вооруженных Сил России, сообщала, что мост обрушился не случайно, а из-за резко поднявшегося уровня воды в реке. Это произошло после преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на подконтрольной международной коалиции во главе с США территории.
Мост был построен 23 сентября в пригороде Дейр-эз-Зора. Его длина составляла 212 метров, грузоподъемность — 60 тонн. Ранее сообщалось, что он частично ушел под воду.
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