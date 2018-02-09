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Хама и Алеппо освободили от ИГ
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Сирийская армия полностью освободила от ИГ провинции Хама и Алеппо 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия полностью зачистила от боевиков «Исламского государства» провинции Хама и Алеппо, говорится в заявлении командования. Как отмечается в заявлении, выдержки из которого приводит SANA, армия САР совместно с союзными силами освободила большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.
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«Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ИГ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков «Джабхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо», — подчеркнули военные.
В конце января Минобороны России заявило, что правительственные войска и ополчение Сирии приступили к ликвидации боевиков «ан-Нусры» в восточной части Идлиба.
«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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