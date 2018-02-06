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В Дамаске обстреляли здание российского торгпредства
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Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Жертв и пострадавших не было при минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске, который произошел во вторник, зданию нанесен существенный материальный ущерб, говорится в сообщении МИД РФ.
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Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина.
"Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб. Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", — говорится в сообщении.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что президентский район Дамаска во вторник подвергся минометному обстрелу, мина попала в торгпредство РФ.
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