В Дамаске обстреляли здание российского торгпредства

"Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб. Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", — говорится в сообщении.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина.