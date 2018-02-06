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Погибший пилот Су-25 получил звание Героя России
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Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России 

Rambler News Service 3 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания героя Российской Федерации майору Филипову Р. Н.», сообщает пресс-служба Кремля.
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе.
Су-25 «Грач» были сбит террористами 3 февраля из ПЗРК. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами на земле. Он разорвал гранату для того, чтобы боевики не смогли захватить его живьем.
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Погибший в Сирии летчик представлен к присвоению звания Герой России Госдеп США заявил об ответственности России за химические атаки в Сирии «Коммерсант» сообщил о возможном представлении к награде погибшего в Сирии летчика
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