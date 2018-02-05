Сбитый самолет как предлог для эскалации

Минобороны в воскресенье обнародовало видеозапись ракетных ударов по позициям запрещенной группировки «Джабхат ан-Нусра» в районе, из которого сбили российский штурмовик Су-25. При этом до нее ответственность на себя брала совсем другая группировка, формально с «ан-Нусрой» враждующая. Что происходит в регионе и ждать ли активизации боевых действий?

Запрещенная «Джабхат ан-Нусра» — это подразделение «Аль-Каиды» . Она формально запрещена большинством государств, поэтому, заявив, что удары наносишь по ней, никого не обидишь. Впрочем, российская авиация совершила налет на тот район Идлиба, который входит в зону деэскалации, конкретно за ситуацию на этом участке отвечает Турция.

Владимир Исаев: Неминуемо возникают мысли о возможности нового витка противостояния всех против всех и разрыве всех ранее достигнутых договоренностей как в Астане, так и в Сочи. Но Турция, скорее всего, в этот раз постарается оставаться в стороне, считает профессор Института стран Азии и Африки МГУ

Владимир Исаев профессор кафедры международных экономических отношений Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова «Турция никак не может рассматривать эту операцию, что это какой-то удар по турецким позициям, потому что они прекрасно понимают, что это типичное отмщение за то, что произошло. По последним сведениям, там под прикрытием наших ВКС, которые сначала нанесли удар, уже работает сирийский десант. Потому что необходимо разобрать эти обломки, чтобы выяснить, чьего производства мог быть ПЗРК, с помощью которого была сбита наша „сушка“. Поэтому говорить о срыве договоренностей, на мой взгляд, не приходится».

Однако сложно не заметить, что группировка «Джейш ан-Наср», которая первой заявила, что сбила российский самолет, входит в так называемую Свободную сирийскую армию , за которой практически открыто стоит именно Турция. Более того, в официальном Twitter ССА сбитый российский самолет и убитый летчик прямо называются именно ее заслугой. Так или иначе инцидент приведет к активизации военных действий в регионе, считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Ясно, что это свидетельствует о продолжении гражданской войны. И ни о каком перемирии пока что речь не идет. Ясно также то, что все эти разговоры про Сочи, все эти попытки какие-то конституции создавать, это пока еще очень далеко от реальности. Какое-то обострение будет, но ни для кого особо обострять эту ситуацию на деле не нужно. Вот поговорить, какие-то взаимные обвинения высказать, но, в общем, даже антибашаровская оппозиция так или иначе заинтересована если не в урегулировании, то в более-менее нормальном диалоге. Не в Сочи, так в Женеве».

Есть и еще одна возможная конфигурация. Многие из тех курдов, что воюют сейчас с Турцией и туркоманскими отрядами в провинции Африн, уже давно обвиняют Россию в том, что она их предала и якобы заключила с Анкарой неофициальный договор, разменяв Африн на Идлиб. И то, что произошло с российским Су-25, и то, что Турция молчаливо позволяет сейчас проводить в подконтрольной ей зоне активные действия подразделениям сирийской армии и российской авиации, в этой уверенности их укрепит еще больше.