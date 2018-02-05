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Боевики подорвали российские пункты помощи в Дамаске
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Боевики подорвали российские пункты помощи в Дамаске 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в результате минометного обстрела боевиками пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в Дамаске. О происшествии сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что разорвались две мины. Один взрыв прогремел у здания Сиро-Яковицкого патриархата, второй — возле храма Антиохийского патриархата. Число пострадавших не уточняется.
>> Россияне не пострадали при обстреле Дамаска
Российская делегация находилась в ста метрах от места ЧП. Всех россиян вывезли из района обстрела, они в безопасности.
В понедельник, 5 февраля, представители разных религиозных конфессий России доставили в Сирию гуманитарный груз. Средства на сбор гуманитарной помощи собирали российские верующие.
В январе этого года заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов. По его словам, эта сумма сможет «облегчить страдания 13 миллионов пострадавших от военных действий сирийцев».
В июле 2017 года в результате переговоров российских военных и умеренной сирийской оппозиции в египетском Каире было подписано соглашение о порядке функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» рядом с сирийской столицей. Спустя несколько дней из России в район был отправлен первый гуманитарный конвой, который также вывез больных и раненых.
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