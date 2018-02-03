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Курды выразили соболезнования российскому народу
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Курды выразили соболезнования из-за гибели российского летчика в Идлибе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Курдские силы самообороны Африна (КСС) выражают российскому народу искренние соболезнования в связи с гибелью российского летчика в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.
"Я как официальный представитель курдских сил самообороны Африна в первую очередь хочу выразить соболезнования российскому народу в связи с гибелью летчика сбитого российского самолета в Идлибе… Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции", — сказал Хеду.
По его словам, отряды вооруженных группировок, воюющих против сирийской Армии в провинции Идлиб, одновременно участвуют в наступлении на Африн на стороне турецкой армии.
"Русский летчик погиб от рук террористов, гибель курдов на руках тех же самых террористов. Необходимо объединить усилия для совместной борьбы с ними и их покровителями… Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах", — заявил Хеду.
>> Минобороны: Су-25 сбит террористами, пилот погиб в бою
Курдский представитель считает необходимым полностью отрезать вооруженные группировки от границы с Турцией для победы над терроризмом в Сирии.
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