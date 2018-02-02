Министры обороны США и Великобритании обсудили Россию

Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу со своим британским коллегой Гэвином Уильямсоном в Пентагоне. Как отмечается в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства Великобритании, стороны обсудили Россию, КНДР и борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ).
"Наши страны сталкиваются с одинаковыми угрозами во все более небезопасном мире. Мы стоим плечом к плечу на поле брани, делимся важнейшей разведывательной информацией и технологиями, а наши вековые отношения — самые близкие среди любых двух союзных стран в мире. Вместе мы всегда сможем обеспечить безопасность на улицах США и Соединенного Королевства, уберечь наших граждан и защитить наш образ жизни", — заявил Уильямсон в ходе встречи.
В свою очередь, Мэттис, как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Пентагона, подчеркнул важность отношений между двумя государствами и приветствовал грядущий доклад Великобритании по модернизации системы обороны. Обе стороны договорились продолжить диалог по взаимным интересам в сфере безопасности и двусторонней оборонной повестке.