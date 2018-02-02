Министры обороны США и Великобритании обсудили Россию

В свою очередь, Мэттис, как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Пентагона, подчеркнул важность отношений между двумя государствами и приветствовал грядущий доклад Великобритании по модернизации системы обороны. Обе стороны договорились продолжить диалог по взаимным интересам в сфере безопасности и двусторонней оборонной повестке.