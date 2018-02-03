Минобороны показало ракетный удар по боевикам за Су-25

Район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
По району, откуда ракетой ПЗРК был сбит российский самолет Су-25, нанесены удары высокоточным оружием. Минобороны публикует видео группового авиаудара.
Отмечается, что район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
По данным радиоперехватов, в результате удара было уничтожено более тридцати боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).