Минобороны показало ракетный удар по боевикам за Су-25

Опубликовано видео ударов высокоточным оружием по району, откуда сбили Су-25 ВКС РФ

Район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

По району, откуда ракетой ПЗРК был сбит российский самолет Су-25, нанесены удары высокоточным оружием. Минобороны публикует видео группового авиаудара.

Отмечается, что район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).