Советская «Малютка» взорвала саудовский пост

Шиитские повстанцы-хуситы обстреляли блок-пост армии Саудовской Аравии с помощью советского противотанкового ракетного комплекса «Малютка». Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. О жертвах удара не сообщается.

По данным Directorate, обстрелян был саудовский пост в провинции Джизан на юго-западе страны. Провинция граничит с Йеменом, в котором уже несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.