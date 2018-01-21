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Лавров рассказал о «взбешенной» Турции
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Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил Лавров 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости

Односторонние действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

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"Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", — сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, не может ли России быть выгодным в каком-то плане срыв американцами иранской сделки, поскольку США будут выглядеть тогда изолированными, Лавров сообщил, что "есть такая школа мысли не в российском руководстве".

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.

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