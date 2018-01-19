В Сирии убит Deso Dogg

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб немецкий рэпер Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg. Он сражался с курдами за город Гаранидж на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).
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К боевикам ИГ (ИГ, запрещена в России) Кусперт примкнул в конце 2013 года, до этого был ранен в ходе авиаудара сирийской авиации и долго лечился в одном из госпиталей Алеппо
Фото:
public domain
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В ИГ Кусперт получил имя Абу Тальха аль-Альмани
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После принятия ислама и прибытия в Сирию он состоял в нескольких различных джихадистских бандах, действующих на севере страны
Фото:
public domain
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Как бывший музыкант, немец стал записывать нашиды (мусульманское песнопение а капелла) на родном языке
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Кроме того, он занимался рекрутингом террористов среди соотечественников
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Фото:
Кадр из видео YouTube
Рэпер погиб в результате боевых столкновений в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.