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В Сирии убит Deso Dogg
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В Сирии убит присоединившийся к ИГ рэпер Deso Dogg 

Рамблер 5 часов назад
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб немецкий рэпер Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg. Он сражался с курдами за город Гаранидж на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).
1/7  К боевикам ИГ (ИГ, запрещена в России) Кусперт примкнул в конце 2013 года, до этого был ранен в ходе авиаудара сирийской авиации и долго лечился в одном из госпиталей Алеппо
Фото:
2/7  В ИГ Кусперт получил имя Абу Тальха аль-Альмани
Фото:
3/7  После принятия ислама и прибытия в Сирию он состоял в нескольких различных джихадистских бандах, действующих на севере страны
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4/7  Как бывший музыкант, немец стал записывать нашиды (мусульманское песнопение а капелла) на родном языке
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5/7  Кроме того, он занимался рекрутингом террористов среди соотечественников
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Рэпер погиб в результате боевых столкновений в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

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