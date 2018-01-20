Турция начала войну в Сирии

Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
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Как сообщает Anadolu со ссылкой на генштаб, операция началась в 17:00 по местному времени.
Отмечается, что в операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают вооружённые силы Турции.
Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные пункты курдов на севере Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.